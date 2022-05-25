«Утонченная, интеллигентная!»: Жасмин красиво поздравила Орбакайте с 51-летием

Кристина Орбакайте хоть и давно живет в Америке со своим мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавой, является частым гостем в России.
В этом году она проехалась по территории РФ с гастрольным туром, продолжила работу в театре, снялась в кино. Сейчас отечественные знаменитости поздравляют дочь Аллы Пугачевой с ее 51-летием.
«Утонченная, интеллигентная, очаровательная Кристина, ты давно стала всеобщей любимицей. Твой артистизм, талант и песни о любви не оставляют публику равнодушной! Талант, помноженный на постоянное стремление к совершенству.
Каждый твой концерт — это фантастическое шоу! От всего сердца поздравляю тебя с днем рождения, будь счастлива, радуй мир своей красотой и талантом!» — написала в своем телеграме певица Жасмин.
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