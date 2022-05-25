«На данный момент похож на меня»: жена Феди Стрелкова показала крупным планом лицо новорожденного сына

Радостное событие произошло в семье бывших участников «Дома-2» Аниты Кобелевой и Федора Стрелкова накануне, 24 мая.

В одной из столичных клиник на свет появился их сын Марк.

Интересно, что молодые родители с первых минут рождения малыша не скрывают его лица. Едва Марк появился на свет, как Анита Кобелева и Федор Стрелков поделились фото с ним, на котором малыша было отлично видно.

Анита Кобелева вновь показала Марка через сутки после его рождения. В телеграм-канале молодая мама разместила портрет новорожденного наследника.

«Все сказали, что на данный момент похож на меня. Хочу найти фотку меня маленькой, но дети так быстро меняются, уверена через год, он будет вылитый Федя. Господи, готова съесть его», — поделилась эмоциями Анита Кобелева.

Напомним, Федор Стрелков присутствовал на родах и изо всех сил поддерживал жену.

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