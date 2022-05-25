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День двойников: в Мадонне разглядели Бузову, а в Кардашьян – Кудрявцеву

По крайней мере на фото знаменитости реально похожи.

День двойников: в Мадонне разглядели Бузову, а в Кардашьян – Кудрявцеву
Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press

Поклонники Ольги Бузовой неожиданно увидели российскую звезду в новом компьютерном образе Мадонны, который создали для ее нового клипа. «Одно лицо», — поразились фолловеры.

Теперь дошла очередь и до Леры Кудрявцевой, которую сопоставили с Ким Кардашьян. Американская звезда покрасила волосы в белый цвет и сделала укладку ровно, как у Леры Кудрявцевой. Фотографию в этом образе показали ведущей.

Российская звезда не смогла скрыть смеха, в личном блоге она опубликовала свою реакцию на это сравнение с многочисленными веселыми смайлами. «Точно!» — написала она.

Лера Кудрявцева посмеялась над своей схожестью с Ким Кардашьян. Фото: соцсети

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