День двойников: в Мадонне разглядели Бузову, а в Кардашьян – Кудрявцеву

Поклонники Ольги Бузовой неожиданно увидели российскую звезду в новом компьютерном образе Мадонны, который создали для ее нового клипа. «Одно лицо», — поразились фолловеры.
Теперь дошла очередь и до Леры Кудрявцевой, которую сопоставили с Ким Кардашьян. Американская звезда покрасила волосы в белый цвет и сделала укладку ровно, как у Леры Кудрявцевой. Фотографию в этом образе показали ведущей.
Российская звезда не смогла скрыть смеха, в личном блоге она опубликовала свою реакцию на это сравнение с многочисленными веселыми смайлами. «Точно!» — написала она.
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