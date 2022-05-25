«Почему вы все время Баскову снимаете гланды?»: Зверев заступился за певца перед репортерами

Стилист Сергей Зверев заявил, что находится в шоке, как журналисты неудачно снимают российских селебрити. По его словам, кадры делаются с близкого расстояния и они крайне неудачны.

«Вот стоит София Михайловна Ротару — ну зачем ты берешь камеру и снимаешь ее близко? Ну вы же видите, что уже нельзя так? Я сижу у телевизора и переживаю. Это ведь так некрасиво, некорректно. Как снимали ужасно Людмилу Марковну Гурченко! Она расстраивалась и рассказывала мне об этом. Почему вы все время Баскову снимаете гланды?» Сергей Зверев

Как отметил Зверев, он редко появляется на светских мероприятиях. Когда же видит рядом фоторепортеров, то впадает в ступор. Ему все время кажется, что они снимут все его кариесы и поры, сообщает МК.ru.

Напомним, что Сергей Зверев является чемпионом Европы и мира по парикмахерскому искусству, почетным профессором Национального государственного университета культуры, а также единственным участником реалити-шоу «Полный фэшн», «Звезда в кубе», «Звезды в моде».

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