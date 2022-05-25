Оставила ни с чем: Пелагея и Иван Телегин поделили имущество спустя два года судебных разбирательств

Пелагея является одной из самых известных исполнительниц русских народных песен и романсов. Она также не раз была наставницей в шоу «Голос» и членом жюри в КВН.

Артистка состояла в браке с хоккеистом Иваном Телегиным и родила от него дочку Таисию, но в 2019 году они расстались. И хотя звезда позволяет экс-мужу видеться с наследницей, их развод затянулся из-за имущества.

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Иван уже находится в отношениях с новой возлюбленной. Пелагея не хотела делить с бывшим мужем то, что заработала сама: квартиру: купленную ее мамой, загородный дом, приобретенный в ипотеку, автомобили.

Представители спортсмена даже хотели покусится на гонорары певицы, которые она получала за концерты и съемки во время брака.

25 мая в Никулинском районном суде вынесли решение по громкому делу: певица выиграла по всем пунктам. Она оставила Телегина ни с чем.

«Суд удовлетворил все наши требования, отклонив иски, которые подавал хоккеист», — рассказал «СтарХиту» адвокат звезды Филипп Рябченко.

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