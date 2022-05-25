Лаконично высказался: муж Кристины Орбакайте публично обратился к певице

25 мая свой день рождения отмечает известная певица и актриса, дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте. Знаменитости исполнился 51 год.

В этот день Кристина Орбакайте принимает поздравления от своих близких, коллег, поклонников.

В числе тех, кто поздравил звезду публично, оказался муж Кристины Орбакайте Михаил Земцов. Мужчина ведет свой микроблог в соцсети, но крайне редко делает посты в нем. День рождения Кристины Орбакайте для него повод прервать молчание.

«С днем рождения, любимая!» — лаконично написал Михаил Земцов.

Возможность оставлять комментарии под его признанием жене Михаил Земцов отключил.

Напомним, свой день рождения Кристина Орбакайте проведет на сцене. Концерт, к которому она долго готовилась, состоится в «Крокус Сити Холле».

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