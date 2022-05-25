Киркоров распахнул ридикюль на вечеринке, засветив свои деньжищи

Филипп Киркоров появился на презентации в тяжелом люксе, впечатляя публику богатством.

Филипп Киркоров появился на презентации нового глянцевого журнала Voice (бывший Cosmopolitan) в тяжелом люксе.

«Называйте меня сегодня Фендаччи», — с порога заявил король российской эстрады. Намекая на то, что он нарядился исключительно в Fendi и Versace.

Артист сообщил, что купил вещи для своего образа в Милане, когда ездил на «Евровидение». Не забыл певец и про своего друга Сергея Лазарева, которому приобрел в подарок брендовую футболку.

Окруживших короля поп-сцены журналистов заинтересовал ридикюль Киркорова – черный с золотым узором. На просьбу показать, что внутри него, певец с готовностью открыл сумочку.

«Все просто. Здесь кошелечек, наушники и немного наличности, потому что карточки не работают», — процитировал Филиппа Бедросовича сайт КП.

«Немного наличности» выглядело как нераспакованная пачка пятитысячных купюр. Говорить, сколько там рублей Киркоров не стал.

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