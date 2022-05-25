Кудрявцева предстала без фильтров и в домашней футболке в объективе Разыграева

Телеведущая провела вечер во дворе дома с другом, который принес ей букет любимых цветов и снял ее на камеру.

Лера Кудрявцева уже много лет живет в Москве. Ей удалось построить карьеру на телевидении и стать одной из самых известных ведущих в стране. Лера ведет шоу «Секрет на миллион», а также каждый год ее приглашают вести «Новую волну» и «Песню года».

При этом телеведущая строит личную жизнь. Она счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, но признается, что страсть между ними угасла.

Обычно Кудрявцева свободное время посвящает дочке Марие. Но свой день рождения она провела на съемках, а потом поужинала с Сергеем Лазаревым.

На следующий день к ней заглянул в гости Андрей Разыграев крестный папа ее наследницы. Актер принес букет ромашек, чтобы поздравить Леру с прошедшим днем рождения. При этом он заснял ее без фильтров в домашней камуфляжной футболке.

Кудрявцева с гостем устроила шашлыки на заднем дворе. Они покрасовались на лужайке в лучах солнца.

«Любовь без взаимности может, порою, обойтись, но Дружба — никогда! С этими мыслями и этой фотокарточкой, желаем всем ценить своих Друзей. Особенно в нынешнее время.

Дружба бесценна — вне зависимости от расстояний, религий, взглядов и геополитических игрищ… Согласны?» — написал Разыграев.

«Люблю тебя, мой дружище», — написала звезда в ответ.

Поклонники сначала удивились таким нежным кадрам. Но сама 51-летняя Лера признавалась, что любит мужа, а он любит ее со всеми возрастными изменениями во внешности.

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