«В спину ей желчные слова не швыряет»: Лепс не стал выносить ссор из избы, разойдясь с женой

Отар Кушанашвили считает, что Григорий Лепс сделал все правильно и достойно, не став делиться с прессой и поклонниками «горячими» сенсациями о своем разводе с Анной Шаплыковой. Так, известный колумнист и телеведущий дал понять, что музыкант его по-хорошему удивил, озаботившись о том, чтобы честь его теперь уже бывшей жены не пятнали в кулуарах.

«Он не говорит ничего плохого про развод. Меня по-хорошему удивил. Он не швыряет ей в спину желчные слова», — говорил Отар Кушанашвили в шоу «Каково?».

Кроме того, телеведущий подметил, что уважает позицию Анны Шаплыковой. Экс-жена музыканта также как и сам Григорий, не выносит ссор из избы. Кушанашвили уточнил, что не слышал от нее ни единого слова о разводе с Лепсом. Анна ведет себя сдержанно, не позволяя эмоциям взять вверх над чувствами и разумом.

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