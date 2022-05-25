«Не знал, что распоряжается Пенсионным фондом»: Чумаков – о призыве Сафронова лишить Пугачеву пособия

По словам музыканта, для него высказывания живописца стали новостью.

Музыкант Сергей Чумаков отреагировал на предложение живописца Никаса Сафронова лишить певицу Аллу Пугачеву пенсии после ее отъезда в Израиль три месяца назад.

«Не знал, что он распоряжается Пенсионным фондом. Для меня это новость. Вероятно, что и для Пенсионного фонда тоже. Хотя в наше время все может быть». Сергей Чумаков

По словам Чумакова, пока сложно сказать, где продолжат обучение дети Примадонны и Максима Галкина – Гарри и Лиза. Он уверен, что последнее слово будет за директором школы, а дальше по успеваемости. Чумаков пожелал Гарри и Лизе учиться на пятерки. Причем неважно в какой стране — России или Израиле, сообщает МК.ru.

Напомним, что Сергей Чумаков — дипломант первого конкурса «Утренняя звезда». Кроме того, он лауреат конкурса «Шлягер 1992» в Санкт-Петербурге.

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