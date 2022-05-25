Веселятся, как дети: Брутян в мини-шортах и топе вышла на променад с Прилучным на отдыхе

Павел Прилучный уже много лет снимается в кино. Он не скрывает, что любит проводить время на съемках новых проектов. Но зачастую выходные артист посвящает детям. После развода с Агатой Муцениеце дочка Мия и сын Тимофей стали жить с мамой в отдельной квартире.

Спустя время экс-супруги наладили дружеское общение. Звезда сериала «Мажор» встречался с Мирославой Карпович, но в этом году их перестали видеть вместе.

А в конце мая Павел отправился отдыхать на море. Он неожиданно предстал с молодой актрисой Зепюр Брутян. Они вместе снимались в сериале «В клетке».

Примечательно, что их знакомство произошло, когда артист еще был в браке. Теперь влюбленные не скрывают чувств. Прилучный катался с ней на досках для кайтсерфинга и каждое утро они завтракают с видом на побережье.

А вот 25 мая артист отправился с ней на променад. Он облачился в желтое поло и брюки. Актер дурачился на улице, а его спутница смеялась.

«Обожаю», — заявила она.

В машине Зепюр покрасовалась в джинсовых шортах и топе с принтом. Она едва не села на коленки к Павлу. Они успели загореть.

Поклонники считают, что новая пассия артиста похожа на Агату. Однако многие надеются, что он наконец-то встретил новую любовь. «Классные такие», «Сложно привыкнуть», «Ну до чего хорошенькая», «Приятно смотреть на влюбленные лица», «Красивые и влюбленные», «Ох, вот это загар», — прокомментировали пост подписчики.

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