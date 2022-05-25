«Любой имеет право уехать на море»: Чумаков объяснил, почему Пугачева отправилась в Израиль

По словам музыканта, на любовь к родине это никак не влияет.

Музыкант Сергей Чумаков заявил, что певица Алла Пугачева точно покинула Россию не из-за давления мужа телеведущего Максима Галкина, как об этом в последнее время пишут СМИ.

«Любой человек имеет право уехать на море или в Израиль. Куда угодно, если у него есть такое желание или возможность. На любовь к родине это никак не влияет. Любовь к родине и поездки по миру – величины разные. Совершенно. Любить Россию можно, находясь в любой стране. Но дети должны ходить в школу, которую выбирают им родители, а не кто-то еще». Сергей Чумаков

Как отметил Чумаков, в Израиле прекрасный климат, как и медицина. Певец попросил не переживать за самочувствие Примадонны. Он подчеркнул, что в Израиле прекрасно относятся ко всем приехавшим, независимо от гражданства, сообщает МК.ru.

Напомним, что Сергей Чумаков — дипломант первого конкурса «Утренняя звезда». Кроме того, он лауреат конкурса «Шлягер 1992» в Санкт-Петербурге.

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