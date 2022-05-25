«Если не я, то кто?»: Халит Эргенч объяснил, почему согласился играть султана Сулеймана

Халит Эргенч в интервью для документального фильма о съемках турецкого сериала «Великолепный век» признался, что проживал жизнь султана Сулеймана на экране, словно оказавшись в 16 веке. Актеру очень импонировала то, что его персонаж, наделенный безграничной властью, не скрывал своих слабостей.

К примеру, повелитель принимал как данность свою привязанность к Хюррем султан. Хотя в те времена, сгоравший от любви мужчина — явление редкое. Османский правитель не мог показывать свои чувства, да и к тому же подчиниться желаниям наложницы. При этом славянской фаворитке удалось добиться от падишаха никаха.

«Иногда мы думали, что может быть ничего и не получится! Это слишком сложно. Но вместе с тем, мы осознавали, что хотим и намерены воплотить все задуманное в жизнь! Я думал: если не я, то кто? Не в том смысле, что другому это не под силу (сыграл султана Сулеймана, — Прим. ред.). А в том, что если посчастливилось мне, зачем отказываться? Поэтому я не раздумывая согласился. Я перечитал много книг, брал уроки боя на матраках, езды на лошади. Эта роль — одна из самых важных работ в моей жизни. Возможно даже самая важная», — уточнил Халит Эргенч.

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