Стаса Пьеху перепутали с бабушкой на одном из корпоративов

Певец Стас Пьеха насмешил своих коллег и телезрителей шоу «Ты супер! 60+» на НТВ рассказом про то, как его перепутали с его знаменитой бабушкой Эдитой Пьехой.

«Бывало такое, меня приглашали выступить, а я смотрю, люди в возрасте очень сильно. Я пою, а они так удивляются. Говорят: «Пьеху заказывали, просто имя не уточнили», — рассказал музыкант.

Стоит отметить, что Стас Пьеха поддерживает теплые отношения с родственницей, навещает ее, звонит. По его словам, сейчас Эдита Станиславовна ведет скромный образ жизни обычной пенсионерки, но старается держать себя в форме, много гуляет.

Кроме того, у нее есть личная помощница, которая ведет хозяйство артистки, поддерживает ее.

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