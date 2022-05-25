«Дело не в изменах. Они были, есть и будут в его исполнении»: Кушанашвили – о разводе Лепса

Телеведущий Отар Кушанашвили в программе «Каково?!» высказался о разводе музыканта Григория Лепса с женой балериной Анной Шаплыковой.

«Мне категорически не нравится все, что связано с Лепсом, но я очень пристрастен. Мы были очень близкими друзьями. Он не говорит ничего плохого про развод. Меня по-хорошему удивил. Он не швыряет ей в спину желчные слова. Меня это удивило по-хорошему. Не потому, что я ждал плохого». Отар Кушанашвили

Как отметил Кушанашвили, из уст жены Лепса Анны он вообще ничего не слышал. «А Лепс сказал: «Так получилось. Очень жаль». Это достойная позиция. Дело не в изменах. Они были, есть и будут в его исполнении. Но дело в его достойном поведении», — заявил Отар Кушанашвили.

Напомним, что Григорий Лепс расстался со своей женой Анной Шаплыковой. У пары трое общих детей.

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