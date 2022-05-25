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Вячеславу Макарову из «Маски» угрожают

Телеведущему пишут в соцсетях агрессивные комментарии.

Вячеславу Макарову из «Маски» угрожают
Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров. Фото: соцсети

Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров заявил, что в последнее время его преследует неадекватный поклонник. Неизвестный угрожает телеведущему.

«За этим человеком есть определенное наблюдение. Я выяснил, что он живет не в Москве, это уже хорошо. Не буду ходить и оглядываться, — поделился телеведущий в соцсетях.

Хейтер оставил Макарову сообщение в соцсетях, в котором выразил к нему неприязнь и угрожал артисту изувечить его.

Однако Макаров не хочет подавать на мужчину заявление в полицию.

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