Цвет молодит: 44-летняя Федорова в костюме нежно-розового цвета появилась на премии

Оксана Федорова является участницей конкурсов красоты. Почти 20 лет назад она победила на конкурсе «Мисс Вселенная» и получила заветную корону. Правда, вскоре ее лишили титула.

Примечательно, что в свои 44 года она может похвастаться стройной фигурой. И этом при том, что светская львица воспитывает двоих детей с мужем-офицером ФСБ. Она часто организует разные мероприятия и блистает на балах.

А вот 24 мая в Москве состоялась премия журнала MODA topical, где она является главным редактором. Федорова для такого случая выбрала актуальный костюм в нежно-розовом цвете с брюками клеш.

Наряд дополнила шифоновая блузка в тон, удлиненная сзади. Оксана распустила волосы и сделала неброский макияж. Светская львица вручила награды и пообщалась с Юлией Савичевой, Юлией Ковальчук, Натальей Подольской.

Получила награду и Ольга Бузова, которая пришла в ультрамариновом платье с бахромой. Певица произнесла речь, в поддержку института семьи.

Поклонники осыпали комплиментами Федорову. Многие отметили, что она выглядит моложе своих лет. «Ой, какой красивый костюм», «Цвет просто шедевральный! Как вам идет», «А вы всех затмили», «Очень нежно», «Как вы восхитительны», «Вдохновляете своими безупречным видом», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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