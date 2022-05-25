«Путать вас не буду. Она в Узбекистане»: Дробыш высказался о местонахождении Закировой

Как отметил продюсер, о будущем певицы он ничего не знает.

Продюсер Виктор Дробыш в беседе с Teleprogramma.pro высказался о своей подопечной Наргиз Закировой, которая якобы была задержана в аэропорту «Домодедово» и депортирована обратно в Узбекистан.

«У нас концерт. Я сейчас на репетиции. Про Наргиз я ничего не знаю. Она в Узбекистане. Она и сейчас в Узбекистане. Путать вас не буду. Она в Узбекистане». Виктор Дробыш

Напомним, что Наргиз Закирова в последнее время оставляла крайне противоречивые посты в соцсетях. Она откровенно негативно высказывалась о россиянах.

При этом Наргиз Закирова подчеркивала, что находится в Ташкенте. Там же пребывала и ее семья.

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