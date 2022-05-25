СМИ: Лепс бросил Барановскую, чтобы вернуться к жене

В декабре прошлого года стало известно, что Григорий Лепс разводится со своей женой Анной после 20 лет брака. У супругов трое детей — две дочери и сын. Поговаривали, что артист часто изменял своей любимой. Анна это косвенно подтвердила, написав в соцсетях, что устала от предательств и обид.

Одной из возлюбленных Лепса называли телеведущую Юлию Барановскую. Сайт kp.ru сообщает, что благодаря именно Григорию Юлия стала ведущей на одной популярной радиостанции и почетной гостьей на многих музыкальных фестивалях.

Однако недавно Лепс решил расстаться с Барановской. Артист надеется вернуться к жене.

«Порвать с Юлей было решением Григория. Их роман очень ранил жену Лепса Аню. Поскольку Барановская поначалу приятельствовала с Аней, а потом увела Гришу из семьи», — рассказали в окружении певца.

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