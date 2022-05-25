Несуразность? Пелин Карахан в слишком «рыхлом» платье допустила модный огрех

Имиджмейкер Мария Рябова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro прокомментировала весенний аутфит Пелин Карахан. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» отдала предпочтение вязанному платью-свитеру «рыхлой» формы. Чтобы как-то подправить несуразность лука стилист посоветовала добавить к образу плотные белые шорты. Тогда бы яркая цветовая палитра под радугу, которую выбрала Пелин Карахан, «размылась» более спокойным оттенком.

«Пелин предстала в вязаном платье цвета радуги, дополнив образ актуальными украшениями и очками. Яркие мюли на невысоком каблуке — отличный выбор на лето, современно и удобно. Подобная модель украсит даже простой образ с джинсами. Забавная сумочка скорее баловство. Красивые оттенки, жизнерадостные и девушке в них хорошо, но… Для самой Пелин это платье слишком рыхлое, а вот длина вполне хорошая. Подобный свитер, но, например, с белыми плотными шортами смотрелся бы намного лучше. Добавилась бы некая четкость и уменьшилась бы цветовато-полосатая нагрузка образа», — экспертно отметила имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Мария Рябова — стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в Школе шопинга, Школе модных профессий Restyle. Эксперт в вопросах делового и светского протокола. Работала в отделе протокола в крупной компании. Дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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