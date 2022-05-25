Меладзе рядом нет: Брежнева показала свое скромное жилище, в котором поселилась в Польше

Вера Брежнева с начала известных событий приняла решение покинуть Россию. Сейчас она пребывает в Польше. Певица отказалась от прежней роскоши, к которой привыкла.

В личном блоге Вера Брежнева показала скромный гостиничный номер, в котором ей приходится ютиться. Выглядит он довольно аскетично, состоит всего из одной комнаты, где стандартно стоит кровать и столик с зеркалом.

Ни о какой прислуге и речи нет. К слову, наличие рядом мужа Константина Меладзе тоже не наблюдается.

Ранее стало известно, что свою дочь Лию продюсер отправил в Италию, где у него имеется недвижимость в собственности.

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