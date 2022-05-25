«Не бывает таких гонораров в моей профессии»: Кушанашвили — о заработках и особняках Урганта

По словам телеведущего, дом его коллеги не может стоить 900 миллионов рублей.

Телеведущий Отар Кушанашвили в стриме своей программы «Каково?!» высказался о заработках звездного коллеги Ивана Урганта.

«Я постоянно жалуюсь, что не хватает денег. Тут новость, что у Ивана, у которого программа, дом за 900 миллионов. Не бывает таких гонораров в моей профессии. Не бывает. У меня вопрос — я настолько бездарнее их?» Отар Кушанашвили

Также Кушанашвили раскритиковал украинскую группу Kalush Orchestra, которая выиграла на конкурсе «Евровидение». «Я бы не проголосовал за эту группу на «Евровидении» никогда. Даже если бы я был при смерти. Это не победительный номер», — заявил Отар Кушанашвили.

Ранее в СМИ прошла информация о дорогом особняке Ивана Урганта. Якобы он собирается его продать. Позже сам телеведущий опроверг данную информацию.

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