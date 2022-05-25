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«Ммм, а волосы-то есть!»: какой неуклюжий ляп выдал звездный визажист, обескуражив Орбакайте

Сомнительный комплимент дочка Аллы Пугачевой вспоминает с улыбкой.

«Ммм, а волосы-то есть!»: какой неуклюжий ляп выдал звездный визажист, обескуражив Орбакайте
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

25 мая Кристина Орбакайте отмечает день рождения. Старшей дочери Аллы Пугачевой исполнился 51 год. В одном из своих интервью певица вспомнила, какой сомнительный комплимент отпустил один из звездных визажистов, обескуражив ее. Примечательно, что на такую бестактность артистка ответила только смехом, простив визажисту его неуклюжий ляп.

«О да, комплименты бывают смешные. Однажды мы готовились к съемкам в глянцевом журнале и впервые работали с очень известным звездным визажистом. И когда он стал меня причесывать, говорить: «Ммм, а волосы-то есть!» Ну, то есть у меня и правда — baby hair, их на самом деле много, но они тонкие. С тех пор мы часто работаем вместе и на клипах, и на рекламе. Но этот момент сохранился в памяти», — посмеялась певица.

По материалам «Домашний очаг».

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