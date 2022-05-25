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Ольгу Бузову назвали «русской Мадонной» за ее сходство с героиней клипа американской поп-дивы

3D-изображение Мадонны теперь активно обсуждают российские пользователи.

Ольгу Бузову назвали «русской Мадонной» за ее сходство с героиней клипа американской поп-дивы
Ольга Бузова. Фото: соцсети

Россияне увидели Ольгу Бузову в образе цифровой Мадонны в ее новом клипе. Американская поп-дива опубликовала в соцсетях свое анимированное 3D-избражение, созданное популярным художником Джейсоном Эбейером.

В клипе Мадонна предстает блондинкой с косичками. И лицом, и прической, и цветом волос она напомнила людям Бузову.

Образ Мадонны в клипе. Скриншот аккаунта певицы в соцсетях

В аккаунте американки сейчас появляются многочисленные комментарии на эту тему. Люди рассуждают: совпадение это или кто-то у кого подсмотрел стайл и вдохновился.

Ольга Бузова. Фото: соцсети

«Русская Мадонна!», «Как похожи!», «Вижу Бузову», «Одно лицо», «Бузова», «Мадонна с нашей Олечки образ срисовала!» — пишут люди.

Обсуждение образа Мадонны в соцсетях. Скриншот из соцсетей

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