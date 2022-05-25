«Подставка для микрофона»: Шахназаров поднял на смех Романова после его слов о Певцове и Машкове

На днях комик Дмитрий Романов, который построил карьеру на ТНТ и Первом канале, стал героем YouTube-шоу Юрия Дудя*. Во время беседы он признался, что из России он уехал в феврале и теперь живет в Польше. Тем не менее, комик продолжает следить за всем происходящим в России.

«Я видел концерт, который прошел в «Лужниках». Видел этого Певцова с буквой Z. Этого Машкова с буквой Z в голове. Это просто стыд и срам. Существует такая тема, мне не хочется обижать никого, что у этих актеров не имеется высокого интеллекта», — высказался Романов.

Журналист Михаил Шахназаров, услышав умозаключения Романова, решил высказаться в своем телеграм-канале.

«Очередная подставка для микрофона выразила мнение», — написал Шахназаров.

*признан иноагентом в РФ.

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