Пелин Карахан в платье-свитере в оттенке радуги сверкнула тонкими щиколотками в модных мюлях

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» позировала у бассейна.

Пелин Карахан, будучи мамой двоих детей, сыновей Али Демира и Джана Эюпа, может похвастаться точеной фигурой. Отдыхая у бассейна, актриса из турецкого сериала «Великолепный век» не постеснялась щегольнуть стройными тонкими щиколотками, примерив самую модную модель туфель сезона весна/лето 2022. Партнерша Бурака Озчивита выбрала васильковые мюли с устойчивым каблучком.

При этом Пелин покрасовалась в платье-свитере, сделав акцент на стройности ног. Актриса отдала предпочтение наряду выше колен оверсайзного фасона в оттенке радуги. Из аксессуаров — имиджевые очки и ультрамодная сумочка в виде оранжевого ромба на тонкой цепочке.

«Вот какие коленки у Михримах султан!», «Как будто забыла брюки», «Классное платьишко! Такая весенняя сразу», «Михримах — госпожа счастья и улыбок!», «Шикарная!» — писали фолловеры.

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