Мэттью Макконахи призвал ограничить свободу оружия после расстрела детей в его родном городе

24 мая в американском штате Техас произошла страшная трагедия. 18-летний вооруженный парень зашел на территорию начальной школы в городе Ювалде и расстрелял 21 человека: 19 детей и двоих преподавателей.

Многие звезды американского шоу-бизнеса отреагировали на эту новость. В том числе и уроженец Ювалде, голливудский актер Мэттью Макконахи. 52-летний артист настаивает на необходимости ограничить свободу владения оружием.

«В очередной раз мы трагически доказали, что не несем ответственности за права, которые дают нам наши свободы, — высказался Макконахи в Twitter. — Настоящий призыв к действию сейчас для каждого американца — посмотреть в зеркало подольше и поглубже и спросить себя: «Что мы действительно ценим? Как мы устраняем проблему? На какие маленькие жертвы каждый из нас может пойти сегодня, чтобы завтра сохранить более здоровую и безопасную нацию?» «Мы не можем еще раз выдохнуть, оправдаться и принять эти трагические реалии как статус-кво. Нам, американцам, техасцам, матерям и отцам, пора переоценить и пересмотреть наши желания и потребности. Мы должны изменить наши ценности и найти общее понимание этой разрушительной американской реальности, которая трагически стала проблемой наших детей».

Напомним, знаменитая вторая поправка к Конституции США гарантирует право граждан этой страны на хранение и ношение оружия. Американцы могут использовать оружие «для законных целей», например, для самообороны в своем доме. Однако на деле эта свобода уже не раз приводила к трагедиям и громким судебным разбирательствам.

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