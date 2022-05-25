Поездки продолжаются: уехавшая в США Малькова оказалась в другом городе

В середине марта Светлана Малькова с тремя детьми практически тайно перебралась из Словении в США. Как ранее признавалась многодетная мама, о ее задумке знал узкий круг лиц, в который родной отец сыновей и дочки — Роман Мальков — не входил.

Сначала Малькова отдохнула в Майами, позже отправилась в Сиэтл, где хотела открыть школу рисования и выйти замуж. А недавно она призналась, что живет на ферме в помещении для беженцев и берет продукты в фуд-банке для малоимущих.

Теперь же Малькова отправилась в город Такома, что в штате Вашингтон. В своей соцсети она поделилась кадрами, на которых рассказывает фолловерам о прелестях заокеанской жизни.

«Красиво! Рада, что вы совершаете поездки по красивым местам!» — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее Роман Мальков заявил, что его экс-жена вместе с детьми угодила в секту.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.