«Не могу влезть в костюмы»: Бузова рассказала о проблемах с лишним весом

Ольга Бузова готовится к своему большому концерту, который пройдет в начале июня в Москве. Артистка много репетирует, однако без неприятных инцидентов не обходится.

«Я тренируюсь, чтобы прийти в свою прежнюю форму. В прошлом году из-за проблем с рукой мне проводили гормональную терапию. Лечение решило проблему, но у таких препаратов есть побочный эффект — я набрала вес, поэтому сейчас пытаюсь вернуть мои идеальные параметры. Это крайне сложно, но я стараюсь. Потому что костюмы сшиты, и мне нужно в них влезть», — рассказала Бузова Teleprogramma.pro.

Поклонники заметили, что Ольга действительно заметно поправилась. Но многие решили, что все из-за того, что звезда, по слухам, имеет проблемы со вредными привычками.

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