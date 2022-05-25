«Все хотят побыть поближе к бюджету»: Шаляпин обвинил Долину и Бабкину в наживе на россиянах

Певец Прохор Шаляпин заявил, что его уже много лет умышленно не пускают на сцену, поэтому ему пришлось к известности «идти клоунадным путем».

«Все хотят побыть поближе к бюджету. Освоить государственные денежки. Нельзя артистам доверять руководить чем-либо, потому что все артисты эгоисты по своей природе. Все тянут одеяло исключительно на себя. Никогда в жизни Надежда Бабкина или Лариса Долина не пропустят на сцену молодую талантливую и себе подобную певицу. Это просто априори и закон». Прохор Шаляпин

Как отметил Прохор Шаляпин, театр Надежды Бабкиной существует уже 20 лет. «Абсолютно датируемый государством театр, который содержится на деньги налогоплательщиков нашей страны. Русская песня не принадлежит Надежде Бабкиной. Мы не ее крепостные. Она ни одну звезду не создала подобную себе за столько времени. И дальше никого не создаст. Долина получила 39 миллионов рублей на свою школу. Тоже от государства — и все мало. Лучшее, что вы можете сделать для молодежи, — уйти на второй план. Отойдите в сторону — вы все получили. Вы не одни в этой стране, и вы не одни патриоты. Я патриот бесплатно. Просто люблю свою страну и собираюсь здесь жить. А они просто осваивают деньги, и все им мало», — заметил Прохор Шаляпин.

Напомним, что Лариса Долина и Надежда Бабкина вошли в состав Российской музыкальной ассоциации артистов. Они собираются помогать молодым талантам, сообщает 5-tv.ru.

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