«Стыд и срам»: сбежавший из России комик Романов осудил Певцова и Машкова

Комик Дмитрий Романов стал популярным благодаря программе Stand Up на ТНТ. После он работал в команде Ивана Урганта на Первом канале, а в феврале, с началом определенных мировых событий, покинул Россию. Сначала уроженец украинской Одессы перебрался в Турцию, а после — в Польшу.

На днях Романов стал героем YouTube-шоу Юрия Дудя*, где признался, что отъезд дался ему тяжело. Тем не менее, комик продолжает следить за всем происходящим в России.

«Я видел концерт, который прошел в «Лужниках». Видел этого Певцова с буквой Z. Этого Машкова с буквой Z в голове. Это просто стыд и срам. Существует такая тема, мне не хочется обижать никого, что у этих актеров не имеется высокого интеллекта», — высказался Романов.

Добавим, что при этом, по словам Романова, у него два паспорта — российский и украинский.

*признан иноагентом в РФ.

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