«Обедали и ужинали чем бог пошлет»: Ширвиндт рассказал о голодной жизни за границей

Актер вспомнил свои будни по время визита в Европу.

За плечами Александра Ширвиндта — десятки ролей в кино и самые разные истории, связанные с поездками, съемками и путешествиями. На днях он вспомнил, как однажды вместе с Андреем Мироновым оказался за границей, в Болгарии. При этом у друзей не было практически средств к существованию.

«Мы выходили утром из гостиницы и шли к автоматам с кофе. Бросали несколько стотинок в автомат. В ответ он выплевывал стаканчик, потом лилось что-то типа кофе, падал микроскопический кусочек сахара и маленькая пластмассовая ложечка, а рядом высыпалась горсточка поп-корна. Это был наш завтрак. Обедали и ужинали чем бог пошлет. В день отлета в Варну денег у нас оставалось на один стаканчик… Мы, исхудавшие, доползли до этого автомата. Андрей бросил монетки, и… струя кофе полилась в никуда», — цитирует Ширвиндта 7days.

Напомним, на днях сын Александра Ширвиндта Михаил угодил в скандал. Телеведущий вступил в интернет-перепалку с дрессировщиком Эдгардом Запашным.

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