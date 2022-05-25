Какие эмоции испытала Мерьем Узерли, играя Хюррем, когда впервые попала в гарем

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» дала понять, что те эмоцией ни с чем не сравнимы.

Мерьем Узерли дала интервью для документального фильма о съемках турецкого сериала «Великолепный век». Актриса впервые так откровенно рассказала о том, какие чувства и эмоции она испытала, попав в гарем, играя хасеки Хюррем султан. Партнерша Халита Эргенча дала понять, что те ощущения были яркими и необычными. Когда она бродила по комнатам, то понимала, какую мощную энергетику несут эти стены. По словам актрисы, она как-будто оказалась на другой планете.

«Там очень интересная энергетика, сильная атмосфера, стены мощные. Возникает чувство, что это другая планета», — заверила Мерьем.

Актриса намекнула, что попала в сериал «Великолепный век», даже толком ничего не зная об этом историческом проекте. И несмотря на то, что Мерьем Узерли плохо говорила по-турецки, продюсеры после проб почти сразу утвердили ее на роль Хюррем султан. И это для актрисы большой удачей.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!