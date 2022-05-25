«Не теряет чувства юмора»: Стриженова сообщила о возвращении Зейналовой в эфир Первого канала

Телеведущая пока передвигается с помощью костылей.

Телеведущая Екатерина Стриженова в «Телеграме» поделилась радостной новостью со своими подписчиками. Ее давняя подруга и коллега Светлана Зейналова возвращается в эфир Первого канала.

«Отработала в прямом эфире для самых ранних телезрителей и передала эстафету Светлане Зейналовой и Тимуру Соловьеву. Света, как стойкий оловянный солдатик, вернулась в строй, не теряет чувства юмора и поднимает настроение окружающим!» Екатерина Стриженова

Напомним, что Светлана Зейналова получила несколько месяцев назад сложный перелом. Какое-то время звезда телеэфира не могла работать.

Интересно, что даже свое 45-летие Светлана Зейналова отпраздновала в гипсе. Она сидела дома с двумя своими детьми — дочками Дашей и Вероникой.

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