«Никому никогда не помогала и не поможет»: Шаляпин назвал Долину злой и самовлюбленной певицей

Музыкант Прохор Шаляпин в комментариях к своему посту в соцсетях негативно высказался о певице, народной артистке России Ларисе Долиной.

«Никому она никогда не помогала и не поможет. Злая, самовлюбленная певица». Прохор Шаляпин

Как отметил Шаляпин, помощь певице Юлии Началовой со стороны Ларисы Долиной была в свое время минимальна. Еще одному протеже исполнительницы Александру Панайотову и вовсе, как заверил Шаляпин, в начале творческого пути помогал Григорий Лепс.

Ранее Прохор Шаляпин негативно высказался об идее организации в стране Российской музыкальной ассоциации. По его словам, данное объединение ничем не сможет помочь молодым талантам, сообщает 5-tv.ru.

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