Уставший взгляд, халат и худоба: изможденная Литвинова показала себя не в самом лучшем виде

С некоторых пор актриса живет в Париже.

Пока многие звезды покупали билеты в Израиль и Прибалтику, актриса Рената Литвинова перебралась в Европу. По слухам, вместе с певицей Земфирой, с которой давно состоит в теплых отношениях.

В Париже у актрисы есть собственная квартира, которую она приобрела еще в 2015 году. Там-то она и коротает свои будни, периодически наведываясь к дочери в Бельгию. Ульяна живет и учится в Антверпене.

Накануне в своей соцсети Рената Литвинова поделилась снимком, глядя на который фолловеры решили, что артистка выглядит изможденной. Уставший взгляд и худоба, которую не скрыл даже просторный халат. Некоторые пользователи Сети предположили, что жизнь во Франции не идет на пользу артистке.

Напомним, ранее Литвинова заявляла, что планирует вернуться в Россию ближе к осени.

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