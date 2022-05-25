«Будем стараться»: Ковальчук и Чумаков задумались о прибавлении в семье

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук и певец Алексей Чумаков вместе много лет. Пара воспитывает дочь Амелию, которую до сих пор скрывает от публики. В скором времени ей исполнится пять лет. Кроме того, супруги задумываются о пополнении в семье.

«Мы будем стараться. Мы думаем, мы стараемся», — цитирует Чумакова и Ковальчук «Пятый канал».

При этом, артисты отметили, что не хотят зацикливаться на этом, ведь запланировать рождение малыша, по их мнению, очень сложно.

Напомним, впервые о пополнении в семье Юлия и Алексей, по их словам, задумались в начале этого года.

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