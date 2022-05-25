«Потеряла?»: Кошкина переполошила поклонников, появившись на публике без своего знаменитого бюста

Актриса побывала на премьере фильма «Мой папа — вождь» и удивила публику.

Накануне в Москве прошла премьера картины «Мой папа — вождь», на которой собрались многие селебрити. Так, Яна Кошкина, которая недавно вернулась в столицу из Екатеринбурга, тоже появилась на красной дорожке и весьма удивила собравшихся.

Популярная брюнетка нарядилась в короткую юбку и рубашку шоколадного оттенка, добавив к образ кроп-топ. Фанаты, разглядывая фигуру актрисы, не могли поверить, куда делся ее знаменитый бюст.

«Потеряла? А где главное «оружие»? Ничего себе», — писали пользователи Сети.

Напомним, Яна Кошкина получила широкую популярность благодаря роли в сериале «ЧОП». В прошлом году актрису пригласил в театр Константин Богомолов.

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