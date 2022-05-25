«Когда не было ЕГЭ»: Сергей Жигунов показал уникальный кадр из своей юности у школьной доски

Поклонники актера остались в полном восторге от архивного снимка.

Актер Сергей Жигунов в «Телеграм» опубликовал уникальный кадр из своей юности. На снимке он стоит около школьной доски перед классом и отвечает перед группой учителей. Скорее всего, в этот момент Сергей Жигунов сдавал экзамен.

«Когда не было ЕГЭ», — подписал снимок Сергей Жигунов, сделав тонкий намек на несовершенную, на его взгляд, систему нынешнего образования.

«Какой вы тут молоденький и хорошенький», «Какие все-таки золотые времена были», — отметили в комментариях его многочисленные пользователи.

Напомним, что Сергей Жигунов — заслуженный артист Российской Федерации. Президент «Гильдии актеров кино России» с 2000 по 2004 год.

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