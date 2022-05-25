«Это бы к ней людей приблизило»: Соседов назвал грубейшую ошибку в творчестве Пугачевой

По словам музыкального критика, звезда не участвовала в концертах в честь 9 Мая.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro назвал грубейшую ошибку, которую совершила певица Алла Пугачева в своем творчестве.

«Это обсуждалось лет сорок назад. Давно обсуждено и переобсуждено. Концепцию творчества Аллы Пугачевой создал ее второй муж Александр Стефанович. Один из пунктов этой концепции, чтобы она не пела патриотических песен. О партии и патриотических стройках. Она должна была представать каждый раз в новых образах. Должны быть контрасты. Песни больше автобиографические». Сергей Соседов

Как отметил Сергей Соседов, такой подход был ошибочным в творчестве Пугачевой. «Потом она включала песни гражданского звучания. Как, например, «Расскажите птицы». Такая песня «Солдатка» была. Но это были все-таки случайные выходы», — заметил Соседов.

По словам музыкального критика, патриотические песни не испортили репертуар, например, певицы Софии Ротару. «Какая там музыка. Песня «Родина моя». Все было фантастически сделано. А песня «Аист на крыше» Ротару. Это же гениально. Это минусом для Пугачевой было, что она не пела патриотических песен. И она не пела песен военных лет. Это вообще грубейшая ошибка в ее творчестве. Пели Гурченко, Кобзон и другие. Это, конечно, особая стезя музыкальная. Это не песни о партии, не про Комсомол. Это бы к ней людей приблизило. А так она не участвовала в концертах на 9 Мая. Тут Стефанович и Пугачева совершили, конечно, большую ошибку», — заявил Сергей Соседов.

Ранее певица Вика Цыганова отмечала, что Алла Пугачева в своем творчестве обошла стороной патриотические песни. Она также посчитала это большой ошибкой Примадонны.

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