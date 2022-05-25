«Дыма без огня не бывает»: жена Гарика Мартиросяна раскрыла «секрет» Алсу

Жанна Левина-Мартиросян в очередной раз проявила свое чувство юмора.

Недавно певица Алсу принимала участие в шоу «Маска». Она скрывалась в образе Пчелы. Артистка стала единственной участницей всех сезонов шоу, которую не угадал ни один из членов жюри. После разоблачения Алсу стала получать тысячи писем от фолловеров, которые утверждали, что в образе пчелы был другой человек. Пошутила на эту тем и Жанна Левина-Мартиросян.

«Алсу, это поете не Вы! Хватит обманывать нас, наивных людей! Я читала в авторитетных желтых источниках, что Вам в горло вживили чип. В пупке у Вас стоит специальное устройство, если его покрутить по часовой стрелке звук становится громче! Дыма без огня не бывает», — написала Жанна Левина-Мартиросян в своем блоге.

Напомним, ранее Алсу заявила, что в процессе съемок ей пришлось признаться во всем мужу Яну Абрамову, который решил помогать супруге и поддерживал. По итогам шоу, Пчела-Алсу заняла четвертое место.

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