«Он вам ваши счета из казино показал»: Красовский раскрыл один из главных секретов Пугачевой

Журналист Антон Красовский в «Телеграм» опубликовал статью, в которой один из друзей певицы Аллы Пугачевой раскрыл ее громкое заявление.

Алла Пугачева обронила такую фразу: «Если на Максима заведут дело, тогда я начну говорить и уже не остановлюсь».

«Главное, Алла Борисовна, расскажите, как просили у Начальника бабки на юбилей, а он вам ваши счета из казино показал». Антон Красовский

Напомним, что Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми находится в Израиле уже на протяжении трех месяцев. При этом ранее в СМИ не раз проходила информация, что Примадонна страдает лудоманией. Когда-то ее было сложно вытащить из казино, где она оставляла крупные суммы.

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