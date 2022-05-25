«Хотелось найти ответ на вопрос»: Никита Ефремов рассказал, как пережил арест отца и бросил наркотики

Сын Михаила Ефремова – Никита также стал актером. Но в отличие от него, 33-летний артист порвал с алкоголем и даже наркотиками еще четыре года назад. На помощь, по признанию Никиты, пришли медитации.

«Конечно, я на виду. У меня отец в тюрьме, процесс транслировался в медиа на всю страну, и это было большое для меня переживание, шок… Меня очень заинтересовали медитации, духовная и психологическая сторона моей личности. Захотелось найти ответ на вопрос: почему так получилось, что я оказался в этой ситуации?» — рассказывает актер для ресурса о кино и сериалах «Кинопоиск».

Напомним, после смертельного ДТП в центре Москвы Михаил Ефремов приговорен к 7,5 годам заключения свободы. Он отбывает наказание в колонии Белгородской области.

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