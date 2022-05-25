«Быть крысой — это стремно»: Ольга Бузова устроила скандал на премии перед Мари Краймбрери

Певица Ольга Бузова устроила скандал на премии журнала MODA Topical. Мероприятие организовала модель Оксана Федорова. Видео с пламенной речью телеведущей появилось в телеграм-канале «НеМалахов-сливки».
В какой-то момент Ольга Бузова вышла на сцену, после чего ее буквально понесло. В зале в этот момент находилась новая девушка ее бывшего парня блогера Давида Манукяна певица Мари Краймбрери.
«Я хочу сказать, что это в тренде – дружить. Это в тренде – не изменять. Это в тренде – не изменять своим женам. Это в тренде не быть крысой и не встречаться с бывшими своих молодых людей. Быть крысой — это стремно. Быть шлюхой – это позор. Быть мудаком — это отстой. Я за самые настоящие тренды. За любовь, за ценности, за семью».
Напомним, что Ольга Бузова и Давид Манукян полтора года были вместе. Они расстались со скандалом. Певица обвиняла блогера в изменах и рукоприкладстве.
Смотрите также:
Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.