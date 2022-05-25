«Быть крысой — это стремно»: Ольга Бузова устроила скандал на премии перед Мари Краймбрери

Певица Ольга Бузова устроила скандал на премии журнала MODA Topical. Мероприятие организовала модель Оксана Федорова. Видео с пламенной речью телеведущей появилось в телеграм-канале «НеМалахов-сливки».

В какой-то момент Ольга Бузова вышла на сцену, после чего ее буквально понесло. В зале в этот момент находилась новая девушка ее бывшего парня блогера Давида Манукяна певица Мари Краймбрери.

больше по теме Бузова собралась выступать от Армении на «Евровидении» Ольга Бузова планировала податься на европейский конкурс и в 2019 году.

«Я хочу сказать, что это в тренде – дружить. Это в тренде – не изменять. Это в тренде – не изменять своим женам. Это в тренде не быть крысой и не встречаться с бывшими своих молодых людей. Быть крысой — это стремно. Быть шлюхой – это позор. Быть мудаком — это отстой. Я за самые настоящие тренды. За любовь, за ценности, за семью». Ольга Бузова

Напомним, что Ольга Бузова и Давид Манукян полтора года были вместе. Они расстались со скандалом. Певица обвиняла блогера в изменах и рукоприкладстве.

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