«Совсем не жалко»: Певцов порассуждал о тех, кто экстренно покинул Россию

За последние несколько месяцев некоторые медиаперсоны экстренно покинули Россию. Многие отправились в Израиль. На земле обетованной теперь живут Максим Галкин и Алла Пугачева, правда, Примадонна обещала вернуться к сентябрю, Андрей Макаревич и другие. Актриса Чулпан Хаматова перебралась в Латвию, но, по слухам, уже хочет вернуться на родину.

Тему эмиграции звезд поднимали в Сети многие селебрити. Не остался в стороне и Дмитрий Певцов.

«Вылезло то, что внутри было много лет. Прием среди них есть замечательные мастера и мне жалко, что они не будут с нами больше работать. А кого-то совсем не жалко… Жалко Анну Нетребко, которая является звездой мировой величины», — сказал Певцов в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Напомним, на днях Дмитрий Певцов, который с недавних пор является депутатом Госдумы, выступил с инициативой запрета абортов в России.

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