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«Моя душа принадлежит тебе»: фигуристка Ильиных выходит замуж

Предложение ей сделал Сергей Полунин.

«Моя душа принадлежит тебе»: фигуристка Ильиных выходит замуж
Елена Ильиных. Фото: соцсети

Недавно фигуристка Елена Ильиных родила танцору Сергею Полунину второго ребенка. Малыша назвали необычным именем – Дар. Впрочем, такие же не совсем обычное имя и у старшего сына пары – в 2020 году на свет появился сын Мир.

Накануне 32-летний Полунин все-таки решился сделать возлюбленной предложение руки и сердца. На своей странице в соцсети он опубликовал кадры, на котором красовалась кольцо с внушительным бриллиантом.

«Выйдешь ли ты за меня? Мое сердце, моя душа принадлежит тебе. Я люблю тебя», — написал Полунин.

Фанаты бурно отреагировали на публикацию.

Елена Ильиных и Сергей Полунин
Елена Ильиных и Сергей Полунин. Фото: соцсети

«Неужели! Вау! Поздравляем! Счастья вам», — писали пользователи Сети.

Напомним, Елена Ильиных и Сергей Полунин познакомились в 2019 году в соцсетях.

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