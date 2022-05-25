«История никого не оставила равнодушным»: Макеева вывела в свет пасынка и его подругу

Недавно Анастасия Макеева и Роман Мальков отметили первую годовщину семейной жизни. Пара познакомилась летом 2020 года на даче у актрисы и с тех пор не расстается. В прошлом году в Москву из Словении переехал старший сын бизнесмена Андрей. С ним звезда театра быстро нашла общий язык.

Накануне они все вместе вышли в свет – побывали на премьере военной драмы «Аманат». Компанию семье составила подруга 17-летнего Андрея – Ульяна.

«Мы все вместе побывали в киноцентре «Октябрь» на премьерном показе исторической военной драмы «Аманат». Нам всем очень понравилось. Многие в зале плакали. Эта история никого не оставила равнодушным», — написала Макеева в своем телеграм-канале.

Напомним, в конце прошлого года Анастасия Макеева отметила свое 40-летие, а в канун юбилея решила взять фамилию мужа. Теперь она Малькова-Макеева.

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