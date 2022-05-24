Мамин модник: Брухунова нарядила сына от Петросяна в трикотажный костюм цвета капучино с брюками клеш

Жена известного юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, обожает красиво и стильно одеваться. В микроблоге она довольно часто показывает модные аутфиты.

К красивой и гармоничной одежде Татьяна Брухунова приучает и маленького сына. Вагану Петросяну в марте исполнилось два года, но он уже смело может демонстрировать модные луки вместе со своей стильной мамой.

В микроблоге Татьяна Брухунова показала очередной наряд сына. Она облачила малыша Вагана в трендовый трикотажный костюм оттенка капучино.

Фишка наряда — в брюках. Они очень актуальные, расклешенные книзу.

Малыш Ваган в них выглядит невероятно модно. Судя по всему, двухлетний мальчик прекрасно понимает, что одет стильно и со вкусом и ведет себя соответственно своему образу.

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