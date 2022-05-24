«Оформляю ребенка в детдом»: Водонаева шокировала поклонников заявлением

Алена Водонаева впервые пожаловалась на своего сына в социальных сетях.

Участница реалити-шоу «Звезды в Африке» на ТНТ Алена Водонаева всегда с восторгом говорит о своем 11-летнем сыне Богдане от бизнесмена Алексея Малакеева. Звезда гордится его способностями и воспитанностью. Однако сейчас что-то пошло не так.

«Оформляю ребенка в детдом», — написала Алена Водонаева в социальных сетях.

И для большей убедительности запечатлела лежащее на столе заявление и собственный паспорт: дескать, все серьезно. Фолловеры светской львицы были шокированы. Но оказалось, что это всего лишь черный юмор знаменитости.

Таким образом Водонаева решила показать весь ужас, который испытала от поступка мальчика. Ребенок пролил суперклей на дорогую столешницу из натурального камня, и его мать очень разозлил этот поступок.

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