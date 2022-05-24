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«Оформляю ребенка в детдом»: Водонаева шокировала поклонников заявлением

Алена Водонаева впервые пожаловалась на своего сына в социальных сетях.

«Оформляю ребенка в детдом»: Водонаева шокировала поклонников заявлением
Алена Водонаева. Фото: Global Look Press

Участница реалити-шоу «Звезды в Африке» на ТНТ Алена Водонаева всегда с восторгом говорит о своем 11-летнем сыне Богдане от бизнесмена Алексея Малакеева. Звезда гордится его способностями и воспитанностью. Однако сейчас что-то пошло не так.

«Оформляю ребенка в детдом», — написала Алена Водонаева в социальных сетях.

И для большей убедительности запечатлела лежащее на столе заявление и собственный паспорт: дескать, все серьезно. Фолловеры светской львицы были шокированы. Но оказалось, что это всего лишь черный юмор знаменитости.

Шутка от Водонаевой.
Шутка от Водонаевой. Фото: соцсети

Таким образом Водонаева решила показать весь ужас, который испытала от поступка мальчика. Ребенок пролил суперклей на дорогую столешницу из натурального камня, и его мать очень разозлил этот поступок.

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