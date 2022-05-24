Бузова собралась выступать от Армении на «Евровидении»

Ольга Бузова планировала податься на европейский конкурс и в 2019 году.

Певица Ольга Бузова вновь заговорила о своем желании принять участие в песенном конкурсе «Евровидение».

О своих планах покорить мировую сцену, певица заявляла еще в 2019 году. Она сообщила публике, что следующая ее песня на английском будет записана как раз для европейского конкурса. В своем триумфе на «Евровидении» Бузова ни капли не сомневается.

«С таким талантом, с такой харизмой это обязательно в моей жизни произойдет. А когда это будет — решать вам. Я же приложу все усилия, чтобы представить свою страну достойно», — заявляла артистка.

Теперь в свете известных событий и отстранения России от конкурса звезда отказываться от своих планов не собирается. На презентации журнала Voice (бывший Cosmopolitan) она заявила, что все-таки планирует соревноваться с другими музыкантами. А поскольку нашим артистам туда вход закрыт, она поедет от другой страны, например от Армении.

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